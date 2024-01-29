Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşacak. İstanbulspor - Yılport Samsunspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İSTANBULSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İstanbulspor - Samsunspor maçı 28 Ocak Pazartesi günü saat 17:00'de oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Okan, Sambissa, Vorobjovas, Rroca, Loshaj, Muammer, Ali, Emir
Samsunspor: Okan, Haluk, Satka, Alim, Bola, Taylan, Ait Bennasser, Tait, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara