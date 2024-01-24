Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Kolou, Djilobodji, Morais, Furkan, Ogün, Jevtovic, Markovic, Mirza Cihan.
Konyaspor: Deniz, Ahmet, Uğurcan, Metehan, Guilherme, Soner, Nzonzi, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.
GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Konyaspor maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 17:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.