Samsunspor Sivasspor maçı CANLI İZLE (Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip alt sıralardan kurtulmak isterken, konuk takım da yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2024- 17:02 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024- 17:02