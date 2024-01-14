Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
SAMSUNSPOR SİVASSPOR İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, van Drongelen, Ait Bennasser, Tait, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Mouandilmadji.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Samba, Uğur, Abdulkadir Parmak, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Rey Manaj, Barrow, Koita.
SAMSUNSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Samsunspor - Sivasspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.