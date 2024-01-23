Siltaş Yapı Pendikspor 3-2 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Pendik'ten müthiş geri dönüş!

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadelede 2 kez geriye düşen ev sahibi ekip, maçı 3-2 kazandı ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2024- 21:56 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024- 21:59