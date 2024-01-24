Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 22. haftasında Sergen Yalçın'la çıkış yakalayan ve 5 maçtır kaybetmeyen Bitexen Antalyaspor, evinde Bülent Uygun'un teknik direktörlük görevini üstlendiği EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

Antalyaspor: Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Mehmet, Aaron, Camara, Uğur Çiftçi, Emrah, Poungouras, Abdulkadir Parmak, Manaj, Koita.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Sivasspor maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.