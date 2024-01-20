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Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor.
Kasımpaşa - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KASIMPAŞA - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Hatayspor maçı saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ Kasımpaşa:G
Kasımpaşa:Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Ouanes, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa
Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Maksimovic, Kami Ahmet, Aburjania, Görkem, Dele-Bahiru, Ömer, Rivas, Strandberg