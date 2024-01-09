Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
Alanyaspor - Ankaragücü | CANLI
Süper Loto sorgulama ekranı 9 Ocak 2024
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