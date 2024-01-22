Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! TFF'den şaşırtan karar

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu. MHK, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynayacağı maçların hakemleriyle ilgili şaşırtan bir atama yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2024- 12:21 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024- 12:31