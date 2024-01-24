Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Vavacars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Ali Kaan Güneren ve 61'de Federico Macheda kaydetti.
Bu sonucun ardından 4 maçtır yenilmeyen Ankaragücü 28 puana yükseldi. 3 maçtır galibiyet alamayan F. Karagümrük ise 21 puanda kaldı.
Ligin 23. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Vavacars Fatih Karagümrük ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.