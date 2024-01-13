Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve 6 maç sonra kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele, Başkent ekibinin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Nihad Mujakic, 64'te Riad Bajic ve 83. dakikada ise Pedrinho kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 35. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 6 maç sonra kazandı ve 24 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

Ligin 21. haftasında Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. MKE Ankaragücü ise deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak.