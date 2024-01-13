Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. Müsabaka Siltaş Yapı Pendikspor'un son dakikada attığı golle beraberlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

8.dakikada Rivas'ın soldan ortasında topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top dışarıya gitti.

12.dakikada defanstan seken topta ceza yayı üzerinde topla buluşan Kamil Ahmet'in vuruşu yerden az farkla dışarıya çıktı.

45.dakikada Rivas'ın pasında ceza alanı içerisine hareketlenen Hodzic'in vuruşunda kaleci Erdem topu kornere çeldi.

46. dakikada sol kanatta topla buluşan Ghoulam, meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Dadashov'a gönderdi. Dadashov'dan önce araya giren Alpaslan topu kornere gönderdi.

47. dakikada Hatayspor öne geçti. Ghoulam'ın kullandığı kornerde topa ön direkte Serkan müdahale etti. Penaltı noktasında gelen meşin yuvarlağı Kilama altıpas içerisindeki Rivas'a gönderdi. Rivas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

59. dakikada sol kanatta İbrahim Akdağ'ın ortasında defanstan seken topu önünde bulan Diaby, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

69. dakikada sol kanattan gelen Lamkel Ze, ceza sahasındaki Dele-Bashiru'yu gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

87. dakikada Pendikspor rakip ceza sahasında etkili oldu. Ceza sahasında oluşan karambolde Pendiksporlu futbolcular meşin yuvarlağa dokunamadı ve top kaleci Erce Kardeşler de kaldı.

90+3. dakikada Pendikspor beraberliği buldu. Hataysporlu futbolcular ceza sahasındaki meşin yuvarlağı uzaklaştıramadı. Sağ çaprazda topla buluşan Midtsjö'nün pasına Aburjania müdahale edemedi. Topu önünde bulan Kappel'in vuruşunda meşe yuvarlak ağlarla buluştu.