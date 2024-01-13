Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti.

Volkan Demirel'in ekibi, 90+4. dakikada yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Maç sonunda Atakaş Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERCE KARDEŞLER'İN AÇIKLAMASI:

"ARTIK KENDİME ZARAR VERMEYE BAŞLAYACAĞIM"

"Konuşmaktan yorulduk çünkü konuşarak bir yere varamıyoruz. Hoca anlatıyor, biz anlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Hoca ve yönetim bizim için her imkanı olabildiğince seferber ediyor. Bu sene 90. dakikada yediğimiz üçüncü veya dördüncü gol. Bir hoca veya yönetim bunun için ne yapabilir? Bazen de bizim yürekten oynamamız gerekiyor. Maçtan sonra bir cezam da oldu. Hocamla da konuşacağım. Belki de bu kulübe faydalı olamıyorum ve bu kulüp benim için sıradan bir kulüp değil. Bu kadar kazanamadıkça gururuma çok dokunuyor ve artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım çünkü sene başı hepimiz bu şehir için sözler vermiştik."