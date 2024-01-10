VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor maçı CANLI (VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor maçı canlı anlatım)

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. hafta erteleme maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2024- 17:41 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024- 17:41