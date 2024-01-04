Trendyol Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2024- 13:57 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024- 14:02