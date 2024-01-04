Süper Lig'in 19'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 19'uncu hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde;
5 OCAK CUMA
17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay
20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
6 OCAK CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker
19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın
7 OCAK PAZAR
13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu
16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan