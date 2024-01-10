Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı CANLI ANLATIM (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ligde 6 maçtır galip gelemeyen Volkan Demirel'in öğrencileri rakibini mağlup edip çıkışa geçmek istiyor. Marius Sumudica'lı Gaziantep FK ise Ligde oynadığı son 6 maçtan 1 galibiyet çıkarabildi. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2024- 17:41 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024- 17:41