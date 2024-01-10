Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.
Ligde 6 maçtır galip gelemeyen Volkan Demirel'in öğrencileri rakibini mağlup edip çıkışa geçmek istiyor.
Marius Sumudica'lı Gaziantep FK ise ligde oynadığı son 6 maçtan 1 galibiyet çıkarabildi.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı ekrana geliyor.
ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ 11'LERİ:
Atakaş Hatayspor: Erce, Maksimovic, Kilama, Kamil, Kerim, Görkem, Aburjania, Bashiru, Ömer, Rivas, Strandberg
Gaziantep FK: Nita, Arda, Jevtovic, Mustafa, Morais, Ertuğrul, M'Bakata, Maxim, Ogün, N'Koulou, Dragus