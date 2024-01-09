Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Yoğun yağmur altında oynanan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.
Akdeniz ekibinin golü 48. dakikada Balkovec'ten geldi.
Ankara ekibinde ise sahneye 68. dakikada Radokovic çıktı.
Corendon Alanyaspor'da Leroy Fer 59. dakikada kırmızı kart gördü.
MKE Ankaragücü'nde ise Efkan Bekiroğlu 43. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Corendon Alanyaspor ligde puanını 22 yaptı.
MKE Ankaragücü ise ligde 21 puana yükseldi.