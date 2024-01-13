Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Rams Başakşehir ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mehdi, Deniz, Berkay, Pelkas, Figueiredo, Piatek.
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz, Novais, Eduardo, Cordova.
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Alanyaspor maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.