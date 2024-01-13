Başakşehir Alanyaspor maçı CANLI İZLE (Rams Başakşehir-Corendon Alanyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir sahasında Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi ekip 5 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek isterken, konuk takım da 6 maçlık serisini koruma peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2024- 16:12