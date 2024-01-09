Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Gomis, Nuno Da Costa

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Emirhan, Berkay, Serdar Gürler, Keny

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı 9 Ocak Salı günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.