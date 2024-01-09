Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Gomis, Nuno Da Costa
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Emirhan, Berkay, Serdar Gürler, Keny
KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Başakşehir maçı 9 Ocak Salı günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.