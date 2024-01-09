Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Efecan, Janvier, Yusuf, Oğuz.
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan, Pedrinho, Morutan, Efkan, Chatzigiovanis, Macheda.
ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Ankaragücü maçı 9 Ocak Salı günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.