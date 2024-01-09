Alanyaspor Ankaragücü maçı CANLI İZLE (Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Corendon Alanyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Ev sahibi ekip yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, konuk takım ise galibiyet hasretini dindirme peşinde... Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2024- 17:31