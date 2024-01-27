Yukatel Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor CANLI ANLATIM (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Adana Demirspor sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Adana ekibi evinde rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Ligde oynadığı son 10 maçtan 3 puan çıkaramayan Volkan Demirel'in öğrencileri ise deplasmanda rakibini mağlup edip galibiyet orucunu bozmak istiyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2024- 21:01 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024- 21:01