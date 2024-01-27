Trendyol Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında Yukatel Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de 5 maçtır kazanamayan Adana ekibi evinde rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.
Ligde oynadığı son 10 maçtan 3 puan çıkaramayan Volkan Demirel'in öğrencileri ise deplasmanda rakibini mağlup edip galibiyet orucunu bozmak istiyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yukatel Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçı 27 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ:
Yukatel Adana Demirspor: Shahrudin, İsmail, Semih, Gravillon, Abdurrahim, Michut, Stambouli, Emre, Akintola, Yusuf Erdoğan, Nani
Atakaş Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Kamil Ahmet, Oğuzhan, Görkem, Matondo, Bashiru, Fernandes, Rivas, Dadashov