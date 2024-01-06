Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunspor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAMSUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Satka, Haluk, Bennasser, Taylan, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji

Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Güven, Lasagna, Levent, Ceccherini, Paoletti

SAMSUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı 6 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.