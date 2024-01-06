Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Yılport Samsunspor, evinde Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAMSUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Soner, Alim, Satka, Haluk, Bennasser, Taylan, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji
Karagümrük: Emre, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Güven, Lasagna, Levent, Ceccherini, Paoletti
SAMSUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Samsunspor - Fatih Karagümrük maçı 6 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.