Trendyol Süper Lig ekiplerinden önce Bitexen Antalyaspor formasını giyen ve sonrasında takımın teknik direktörlük görevine geçen Nuri Şahin, 2 yıl çalıştırdığı Akdeniz ekibinden ayrılarak Borussia Dortmund'a imza attı. Alman ekibinde ilk etapta yardımcı hoca görevini üstlenecek ve sonrasında takımın başına geçecek olan Nuri Şahin, Süper Lig tarihine geçerek eski Galatasaraylıyı geride bırakmayı başardı. İşte detaylar...

Bitexen Antalyaspor'un başında başarılı bir performansa imza atan Nuri Şahin, dikkat çeken bir hamleye imza attı. Akdeniz ekibinde oynattığı futbolla Süper Lig devleri ve Avrupa'nın da önemli kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran genç antrenör, bir zamanlar formasını da giydiği Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Futbolculuk döneminde uzun yıllar formasını giydiği Dortmund ile birçok kupa kazan Şahin, Edin Terzic'in yardımcısı olacak. Genç teknik direktör, gelecek yıllarda ise takımın teknik direktörlük görevine getirilecek.

Takvim'in haberine göre sürpriz imza sonrsı Süper Lig tarihine de geçen 35 yaşındaki teknik direktör, eski Galatasaraylı ismi geride bıraktı. Alman devi Borussia Dortmund ile anlaşan Nuri Şahin, Bitexen Antalyaspor'a bonservis bedeli kazandırarak Türkiye'den ayrılacak. Sözleşmesinde 500 bin euroluk serbest kalma maddesini kullanacak olan Borussia Dortmund, bu bedeli Bitexen Antalyaspor'a ödeyecek.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Transferin resmiyet kazanmasının ardından Şahin, Bitexen Antalyaspor tarihinde ilk kez bonservis bonservis bedeli getiren teknik direktör olacak. Süper Lig'de daha önce bonservis bedeli ödenen teknik direktör ise bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Michael Sikibbe. O dönem Süper Lig'de yer alan Eskişehirspor'da başarılı bir performans sergileyen Alman teknik adam, Hertha Berlin tarafından transfer edilmişti. Tecreübeli teknik direktör için o dönemde 250 bin euro bonservis bedeli ödenmişti.