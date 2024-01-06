Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. RAMS Başakşehir - Adana Demirspor mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Adana Demirspor maçı 6 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Rams Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Deniz, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek.
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Nani.