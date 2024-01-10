Vavacars Fatih Karagümrük 4-1 Mondihome Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Rohden şov yaptı Karagümrük Kayseri'yi devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı ve 4 maç sonra puanla tanıştı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

F. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri Marcus Rohden (3) ve Kevin Lasagna kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Aylton Boa Morte'den geldi.

Bu sonucun ardından 4 maç sonra kazanan Karagümrük 20 puana yükseldi. Üst üste 4. maçını da kaybeden Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Karagümrük deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kayserispor ise Galatasaray deplasmanında sahne alacak.