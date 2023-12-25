Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ankaragücü'nün golünü 18. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 79'da Alpaslan Öztürk'le karşılık verdi. Ayrıca konuk takımın 14. dakikada Ali Sowe ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Pendikspor 4 maç sonra puan kazandı ve 14 puana yükseldi. 5 maçtır yenilmeyen Ankaragücü ise 20 puana ulaştı.

Ligin 19. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada MKE Ankaragücü'nün attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Morutan'ın ceza yayının sağından çıkardığı şutta Alpaslan Öztürk'ten seken top, Sowe'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Ümit Öztürk, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

GOL! 18. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ceza yayının solundan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Efkan Bekiroğlu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı iki kale direğinin birleştiği noktadan ağlarla buluşturdu: 0-1

36. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole yaklaştı. Mujakic, Ahmed Hassan'ın baskısı üzerine kaleci Bahadır Han Güngördü'ye geri pas verdi. Bahadır Han'ın kayarak uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Oscar Romero'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 önde gitti.

64. dakikada Midtsjö'nün ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

77. dakikada MKE Ankaragücü ikinci gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazda Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Mujakic'in şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL! 78. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Erdem Özgenç'in sağdan kullandığı kornerde Sequeira'nın sırtına çarpan topu Alpaslan Öztürk, altıpasın içinde göğsüyle dokunarak filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.