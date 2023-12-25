Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın gollerini 30. dakikada Haris Hajradinovic ve 61'de Nuno Da Costa kaydetti. Konuk takımın golleri ise 45+2. ve 73. dakikalarda Adolfo Gaich'ten geldi. Ayrıca ev sahibinde Aytaç Kara, 17. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa 23 puana yükseldi. 6 maçtır yenilmeyen Ç. Rizespor ise 26 puana ulaştı.
Ligin 19. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.