Atakaş Hatayspor 1 - 2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Volkan Demirel'li Hatayspor ile Rıza Çalımbay'la yolların ayrılması sonrası takımın başına geçen teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-1 kazanırken siyah beyazlıların gollerini 38. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Omar Colley kaydetti.Hatayspor'un tek golü ise 80. dakikada Armin Hodzic'ten geldi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.12.2023- 21:58 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023- 22:21