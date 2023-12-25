Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Fatih Tekke'nin öğrencileri rakibi 3 golle mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Yılport Samsunspori, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maçta gülen taraf 3-1'lik skorla Corendon Alanyaspor oldu.

Müsabakada gol perdesini 14. dakikada Yusuf Özdemir açtı.

Farkı 2'ye çıkaran gol ise 27. dakikada Oğuz Aydın'ın ayağından geldi.

Yılport Samsunspor'un tek golü ise 86. dakikada Mouandilmandji'den geldi.

Maçta son sözü 90+3'te Janvier söyledi ve takımının son golünü attı.

Müsabakada başka gol olmadı ve Corendon Alanyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Corendon Alanyaspor bu galibiytle puanını 20 yaptı.

Yılport Samsunspor ise 15 puanda kaldı.

SON 4 MAÇ 3 GALİBİYET

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan 10 puan çıkaran Fatih Tekke'nin öğrencileri yenilmezlik serisini sürdürdü.

YILPORT SAMSUNSPOR 3 MAÇ ARADAN SONRA YENİLDİ!

Son 3 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Yılport Samsunspor ise rakibine 2-1 mağlup olarak 3 maç aradan sonra mağlup oldu.

Corendon Alanyaspor Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Yılport Samsunspor ise 19. haftada evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.