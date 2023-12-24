Trendyol Süper Lig'e bu sezon damga vuran Fenerbahçe ve Galatasaray zirve yarışının en kritik maçınlarından birinde karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, İrfan, Crespo, Tadic, Szymanski, Cengiz, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı Ülker Stadyumu'nda oynanıyor. Derbi, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başladı.

DERBİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? (FENERBHAÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.