Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI İZLE 📺 Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında 2 dev takım karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanda zirve yarışı veriyor ve maçı kazanmak istiyor. İki dev takım mutlak 3 puan için sahada yer alacak ve derbiyi Arda Kardeşler yönetecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbi öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? FB GS derbi saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2023- 19:02 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023- 19:02