Trendyol Süper Lig'e bu sezon damga vuran Fenerbahçe ve Galatasaray zirve yarışının en kritik maçında karşı karşıya gelecek. Puan durumunda averaj farkı ile yarış sürerken, kazanan ekip 3 puan öne geçecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'da eksik futbolcular bulunuyor. Maçın yayın bilgileri ve derbi kadroları merak konusu oldu. İşte FB GS derbisi ile ilgili tüm bilgiler...
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, İrfan, Crespo, Tadic, Szymanski, Cengiz, Dzeko
Galatasaray: Muslera, Barış, Abdülkerim, Nelsson, Boey, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem, Ziyech, Mertens, Icardi
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Mücadele Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Derbi, 24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
DERBİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? (FENERBHAÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN)
Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Mücadele beIN Connect'ten de canlı takip edilebilecek.