Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Tümosan Konyaspor ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi.

Mücadele Tümosan Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmada gol perdesini 50. dakikada penaltıdan attığı golle Cihalleshi açtı.

63. dakikada bir kez daha penaltı vuruşu kazanan Tümosan Konyaspor'da topun başına geçen Arnavut futbolcu topu filelerle buluşturarak kendisinin ve takımının ikiinci golünü attı.

Maçta başka gol olmadı ve Tümosan Konyaspor 3 puanı kazanan taraf oldu.

Konya ekibi aldığı galibiyetle puanını 18 yaptı.

Son zamanlardın formda ekibi Mondihome Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Tümosan Konyaspor Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'a konuk olacak.