Samsunspor Konyaspor maçı CANLI İZLE (Yılport Samsunspor-Tümosan Konyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçtan, iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2023- 17:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023- 17:16