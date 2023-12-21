Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
SAMSUNSPOR KONYASPOR İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Mickael Tirpan, Satka, Alim, Soner, Yunus Emre, Tait, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Marius.
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Uğurcan, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.
SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Konyaspor maçı 21 Aralık Perşembe günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.