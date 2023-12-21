Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geliyor.
Son maçında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Rize ekibi sahasında rakibini mağlup etmek istiyor.
Siltaş Yapı Pendikspor ise Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan galip gelemedi.
stanbul ekibi, Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puana dönmek istiyor.
Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsininiz.
ÇAYKUR RİZESPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı 21 Aralık Perşembe günü saat 17.00'da başladı. Karşılaşmaa beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Tarık, Muhammet, Alikulov, Anıl, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaich
Siltaş Yapı Pendikspor: Burak, Erdem, Berkay, Welinton, Sequeira, Vukovic, Midtsjö, Lusamba, Thuram, Halil, Ahmed Hassan