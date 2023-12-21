Çaykur Rizespor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı CANLI İZLE (Çaykur Rizespor - Sitaş Yapı Sivasspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor sahasıda Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlıyor. Son maçında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Rize ekibi sahasında rakibini mağlup etmek istiyor. Siltaş Yapı Pendikspor ise Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan galip gelemedi. İstanbul ekibi, Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puana dönmek istiyor. Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsininiz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2023- 18:33 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023- 18:33