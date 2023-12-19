Süper Lig'de heyecan sürüyor. Gaziantep FK ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Ogün, Jevtovic, Markovic, Gradel, Dragus.
Adana Demirspor: Magomedaliyev, Svensson, Semih, Cisse, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Ndiaye, Yusuf Sarı, Emre, Belhanda, Niang.
GAZİANTEP FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı 19 Aralık Salı günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.