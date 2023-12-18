Trendyol Süper Lig'de 17. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
19 ARALIK SALI
17.00 Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
20.00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
20.00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20 ARALIK ÇARŞAMBA
17.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21 ARALIK PERŞEMBE
17.00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
17.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen