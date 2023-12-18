Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. hafta itibariyle devam ediyor. Hafta içi oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2023- 12:07 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023- 12:15