Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Gaziantep FK karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz...
KASIMPAŞA - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kasımpaşa - Gaziantep maçı 3 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Kasımpaşa: Giannotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Saddiki, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Ngoy.
Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Jevtovic, Furkan, Maxim, Gradel, Dragus.