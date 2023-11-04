Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 11. hafta maçında İstanbulspor ile Pendikspor kozlarını paylaştı.
Mücadelede kazanan takım 4-2'lik skorla Pendikspor oldu.
Konuk takımın galibiyet sayıları 30. dakikada Erencan Yardımcı, 45+3 ile 60'da Welinton ve 83. dakikada Thuram kaydetti.
İstanbulspor'un golleri ise 40. dakikada Ndao ve 89. dakikada Rroca'dan geldi.
Bu sonuçla Pendikspor 10 puanla 15. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 5 puanla 19. sırada kaldı.
STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Samet Çavuş, Gökhan Barcın
İSTANBULSPOR: Jensen - Duhaney, Mehmet Yeşil (Dk. 75 Imbula), Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Dk. 82 Kubilay Köylü), Loshaj, Muammer Sarıkaya (Dk. 75 Tunahan Şamdanlı), Ndao, Rroca, Jackson (Dk. 46 Mamadou), Traore (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin)
PENDİKSPOR: Erdem Canpolat - Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton (Dk. 86 Alpaslan Öztürk), Sequeira, Lusamba, İbrahim Akdağ, Diaby (Dk. 75 Thuram), Çekiçi (Dk. 68 Vukovic, Halil Akbunar (Dk. 75 Gökcan Kaya), Erencan Yardımcı (Dk. 68 Görkem Bitin)
GOLLER: Dk. 40 Ndao, Dk. 89 Rroca (İstanbulspor) - Dk. 30 Erencan Yardımcı, Dk. 45+3 ve Dk. 60 Welinton, Dk. 83 Thuram (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Muammer Sarıkaya, Rroca (İstanbulspor) - İbrahim Akdağ, Thuram, Görkem Bitin (Pendikspor)