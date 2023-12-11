Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Tümoasan Konyaspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
TÜMOSAN KONYASPOR - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
Tümosan Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Muric, Cicaldau, Marlos, Cikalleshi.
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin,, Caner, Samba, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak Kapacak, Gerson, N'Jie.
TÜMOSAN KONYASPOR - EMS YAPI SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tümosan Konyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.