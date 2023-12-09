Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Yılport Samsunspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
YILPORT SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LER:
Samsunspor: Okan, Tirpan, Alim, Satka, Soner, Taylan, Tait, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Kasımpaşa: Giannotis, Winck, Gökhan, Yasin, Duhan, Saddiki, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Ben Ouanes, Ngoy
YILPORT SAMSUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yılport Samsunspor - Kasımpaşa maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.