Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Bitexen Antalyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK 11'LER:
Bitexen Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Veysel, Ömer, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal, Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa.
VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Veseli, Ceccherini, Levent, Feghouli, Shukurov, Eysseric, Mendes, Can Keleş, Güven Yalçın.
ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bitexen Antalyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı olarak izleyebilirsiniz.