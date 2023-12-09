Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Karadeniz ekibi, rakibini 4-2 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti.
Samsunspor'un gollerini Marius Mouandilmadji (2), Emre Kılınç ve Ntcham kaydetti.
Konuk ekibin tek golü Yasin Özcan ve Nuno Da Costa'dan geldi.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 14 yaparken Kasımpaşa 21 puanda kaldı.
Süper Lig'de 16. haftada Samsunspor deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.
Kasımpaşa ise Başakşehir'i evinde ağırlayacak.