Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Alexander Djiku'nun hatası sonrası topu önünde bulan Cenk Tosun, Samet Akaydin'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyon sonrası karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar...
Maçın 20. dakikasında Alexander Djiku'nun hatası sonrası topu önünde bulan Cenk Tosun, Samet Akaydin'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyon sonrası karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.