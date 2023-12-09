Dolmabahçe'de dev düello! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar ezeli rakibini mağlup ederek zirve yarışından kopmak istemiyor. Sarı-lacivertliler ise Galatasaray'ın kazandığı haftada liderlik koltuğunu geri alma peşinde... Dev derbi öncesi teknik direktörler Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal, sahaya çıkaracağı ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte derbi hakkında tüm bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler... | Beşiktaş-Fenerbahçe derbi haberleri (BJK FB spor haberi)

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2023- 06:40