Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye ev sahipliği yapıyor. Rıza Çalımbay'lı Beşiktaş, İsmail Kartal'lı Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor. İç sahada Fenerbahçe'ye hiç derbi kaybetmeyen Beşiktaş, bu üstünlüğünü devam ettirmek istiyor. Sarı-lacivertliler ise Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev mücadelede Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Rıza Çalımbay'lı Beşiktaş, İsmail Kartal'lı Fenerbahçe'yi Tüpraş Stadyumu'nda ağırlıyor.

İç sahada Fenerbahçe'ye hiç derbi kaybetmeyen Kara Kartal, bu üstünlüğünü devam ettirmek istiyor. Sarı-lacivertliler ise Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Bailly, Amartey, Umut, Necip, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rebic, Cenk.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Dev derbi beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

SEZONUN EN KRİTİK MAÇLARINDAN BİRİ!

2023-2024 sezonuna 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, 14 hafta sonunda 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle topladığı 37 puan ve averajla liderlik koltuğunda yer alıyor. Beşiktaş ise 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar 26 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, derbiden zaferle ayrılıp zirve yarışından kopmamak, konuk ekip de rakibini mağlup ederek puan farkını artırmak istiyor.

BECAO VE ZAJC FORMA GİYEMİYOR

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemiyor.

CRESPO VE SAMET SINIRDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 2 isim kart sınırında bulunuyor. Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve EMS Yapı Sivasspor maçlarında sarı kart gören Samet Akaydın, Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Bitexen Antalyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşısında sarı kart gören Miguel Crespo da yarınki maç öncesinde sınırda olan diğer isim.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE ARASINDA 135. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde de 134 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 47 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş 42 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de oynanan derbide taraflar, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

EN FARKLI SKORLAR

Beşiktaş ile Fenerbahçe, birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken; Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.

Ezeli rekabette en gollü müsabaka 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı. Beşiktaş'ın 5-4 kazandığı mücadele en gollü maç olarak kayıtlara geçti. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

SARI-LACİVERTLİLER LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Bu sezon hücumdaki etkili performansını istatistiklere de yansıtan sarı-lacivertliler, rakip filelere 37 gol gönderdi. Oynadığı 14 maçın 13'ünde gol atmayı başaran Fenerbahçe, 2.64 gol ortalaması yakaladı. Kanarya ayrıca, iki karşılaşmayı 5'er, 3 maçını da 4'er golle kazanmayı başardı. Edin Dzeko, kaydettiği 11 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYBETMEDİ

Beşiktaş, bu sezon topladığı 26 puanın 16'sını sahasında aldı. Ligin ikinci haftasında Pendikspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, sonrasında oynadığı Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir karşılaşmalarında 3 puan elde etti. Bu müsabakalarda 10 kez gol sevinci yaşayan Kartal, 4 maçta ise kalesini gole kapattı. Beşiktaş, ligde iç sahada mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri konumunda.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALIYOR

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan...