Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile Corendon Alanyaspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşıyor. İstanbulspor - Corendon Alanyaspor karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz...
İSTANBULSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İstanbulspor - Alanyaspor maçı 10 Aralık Pazar günü saat 13.30'da oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
İstanbulspor: Alp, Duhaney, Deli, Okan, Ali, Muammer, Loshaj, Kenio, Ndao, Ethemi, Emir Kaan.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Novais, Efecan, Oğuz, Sisto, Cordova.