Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
RAMS BAŞAKŞEHİR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI 11'LER:
RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mehdi, Berkay, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek
Atakaş Hatayspor: Erce, Cengiz, Kilama, Ghoulam, Kerim, Matondo, Bashiru, Ömer, Strandberg, Rivas, Dadashov
RAMS BAŞAKŞEHİR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir - Atakaş Hatayspor maçı 10 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.