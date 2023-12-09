Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Dev derbinin kazananı 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Derbide gol perdesini Fenerbahçe'de 10. dakikada Edin Dzeko açtı.

Beşiktaş 24. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı penaltı golüyle skoru eşitledi.

63. dakikada ise Dustan Tadic penaltı vuruşundan kaydettiği golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında bir kez daha penaltı kazanan Fenerbahçe'de yine topun başına geçen Sırp futbolcu Dusan Tadic, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Maçta uzatma dakikalarında 90+6. dakikada Sebastian Szymanski attığı şık golle maçın skorunu tayin etti.

Maçta başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler dev derbinin kazananı oldu.

Beşiktaş bu mağlubiyetle 26 puanda kaldı.

Fenerbahçe ise puanını 40'a yükseltti.

BEŞİKTAŞ'IN DERBİ SERİSİ SONA ERDİ!

Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye hiç kaybetmeyen siyah-beyazlılar, aldığı bu mağlubiyetle uzun aradan sonra ezeli rakibine sahasında kaybetti.

FENERBAHÇE 13. GALİBİYETİNİ ALDI!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk derbi galibiyetini elde eden İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 13. galibiyetini aldı ve 40 puana yükselerek averajla liderlik koltuğuna oturdu.