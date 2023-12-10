Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Mondihome Kayserispor sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Mondihome Kayserispor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Mame Thiam ve 90+2'de Stephane Bahoken kaydetti. Ayrıca ev sahibinde 82. dakikada Ali Karimi'nin attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından 6 maçtır yenilmeyen Kayserispor 29 puana yükseldi. Üst üste 3 maçtır kaybeden Pendikspor ise 13 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Kayserispor deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Pendikspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.