Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 9 Aralık Cumartesi, 10 Aralık Pazar ve 11 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe, Dolmabahçe'de karşılaşacak. Hafta pazartesi günü oynanacak 2 maçla tamamlanacak.

SÜPER LİG'DE 15. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

Yarın

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor

9 Aralık Cumartesi

13.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

10 Aralık Pazar

13.30 İstanbulspor - Corendon Alanyaspor

16.00 RAMS Başakşehir - Hatayspor

16.00 Kayserispor - Pendikspor

19.00 Gaziantep FK - Trabzonspor

11 Aralık Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

20.00 Konyaspor - Sivasspor