MHK Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı. Yapılan açıklamada göre; Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan bir alt klasmana düşürüldü. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2024- 20:06